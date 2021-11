Edenred abre vagas de emprego em São Paulo

A Edenred está disponibilizando vagas de emprego para moradores da cidade de São Paulo e região. A empresa lidera o setor da tecnologia e é companheira de milhares de trabalhadores espalhados ao redor de todo o mundo. Confira como se inscrever!

Edenred anuncia oportunidades de emprego

Para os candidatos que buscam dar uma alavancada em sua vida profissional, essa é uma ótima oportunidade. Possuindo mais de 8 mil colaboradores, disponibiliza seus serviços para mais de 40 países, tudo em uma única rede com mais de 830 filiais.

A marca chegou no Brasil através do Ticket, no ano de 1976, trazendo consigo o que conhecemos atualmente como Ticket refeição e alimentação. Confira a seguir as vagas disponíveis e os requisitos exigidos para cada função:



Você Pode Gostar Também:

Gerente de Segurança da Informação Regional do Brasil: irá conduzir os colaboradores da área de segurança e compliance das mais diversas regiões do Brasil.

Para se candidatar, é necessário ser graduado em Ciências da Computação ou tecnologia, ter no mínimo 3 anos de experiência anterior no cargo e 7 anos de Cibersegurança e ter o português como língua nativa, além de ser fluente em inglês.

Especialista Auditor Regulatório: o selecionado irá se responsabilizar pela correta execução dos trabalhos dentro da Auditoria interna.

Para se candidatar, é necessário ter graduação em administração, ciências contábeis ou economia, possuir no mínimo 5 anos de experiência na área de Auditoria e ter conhecimento em inglês nível avançado.

Analista Segurança da Informação TI sênior: os candidatos selecionados serão responsáveis pela garantia da segurança no desenvolvimento da rede e codificação de projetos, além de gerenciar e fazer o acompanhamento dos planos de vulnerabilidade.

Para se candidatar, é necessário ter graduação em TI ou CiberSegurança, possuir mais de 4 anos de experiência e inglês intermediário ou avançado.

Como realizar sua inscrição

Que tal fazer parte da equipe dessa empresa tão renomada? Aos candidatos que pretendem concorrer às oportunidades ofertadas e que possuem experiência nas áreas, é preciso realizar a sua inscrição de forma online, através dos links:

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!