ei, racista, vai toma no c… – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – Assim como nas últimas rodadas, a torcida do Remo compareceu em peso nas arquibancadas do Baenão, desta vez para incentivar o time no jogo contra o Londrina, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E antes da bola rolar os torcedores protestaram contra o racismo no futebol.

Na última rodada, o atacante Jefferson fez um dos gols da vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, em Belo Horizonte. Enquanto comemorava no gramado, um torcedor cruzeirense o chamou de macaco, cometendo crime de injúria racial contra o jogador remista.

Em apoio a Jefferson, os jogadores do Remo se ajoelharam em campo nesta terça-feira com o braço direito erguido e a mão fechada, num protesto contra o racismo. Cena que inclusive tem sido vista no mundo todo contra a injúria.

E o protesto se estendeu às arquibancadas, com o torcedor do Remo cantando bem alto: “Ei, racista, vai toma no cu”, frase que foi repetida por várias vezes até a bola rolar.

Infelizmente, nesta terça-feira a Série B teve mais um caso de racismo em seus jogos. Desta vez um maqueiro do Brasil de Pelotas teria sofrido ofensas racistas de um torcedor do Avaí, que foi identificado e em seguida levado para uma delegacia para prestar depoimento.

Com bola rolando, o Remo usará as próximas rodadas da Série B para garantir de uma vez por todas permanência na Divisão de 2022, espantando o risco de rebaixamento para a Série C, onde está seu arquirrival Paysandu.