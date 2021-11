Eita! Palmeiras especula atacante com sucesso internacional que está no Manchester United – Futebol Interior

São Paulo, SP, 5 (AFI) – Nesta semana, o nome do atacante Edinson Cavani foi muito falado pelos clubes brasileiros. Principalmente no Palmeiras, o atual campeão e finalista da Libertadores tem o plano de contratar o uruguaio para a próxima temporada. A informação é do site Mercado da Bola.

E não para por aí, segundo Jorge Nicola, São Paulo, Flamengo, Corinthians e Grêmio também estariam interessados na contratação do jogador.

E A PROPOSTA ?

Porém, o repórter do grupo Globo, André Hernán, publicou em seu Twitter a informação de que entrou em contato com “uma pessoa que trabalha com Cavani”, que disse que o atacante tem contrato com o United até o meio de 2022 e acha pouco provável que seria liberado para sair em janeiro. Além disso, reportou que não houve ninguém do clube ou em nome do clube fez contato oficial.

A atacante custa mensalmente R$ 6 milhões ao clube de Manchester. Irreal para o futebol brasileiro, até mesmo para o Palmeiras, que tem as contas arrumadas e o apoio de um grande patrocinador

Info: Falei com uma pessoa que trabalha com Cavani. No entendimento dele, como Cavani tem contrato com United até o meio de 22, dificilmente o clube liberaria pra sair em janeiro. Essa pessoa também assegurou que ninguém do Palmeiras ou falando em nome do Palmeiras fez contato. — André Hernan (@andrehernan) November 4, 2021