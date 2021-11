“Ela não confiava”, diz amigo pessoal de Marília sobre aeronave

Falecida num trágico acidente, na tarde desta sexta-feira (5), Marília Mendonça confidenciou a um amigo que não confiava na aeronave. Ao jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, um amigo pessoal da cantora contou que ela não gostava de alugar aeronaves do modelo que estava no momento do acidente. “Marília não anda em King Air, por ser instável. Não conseguiu um jato e foi nesse mesmo”, disse ele.