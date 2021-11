Elba Ramalho levanta o público durante inauguração do Centro de Convenções de Penedo

Cantora apresentou um repertório de sucessos durante show registrado pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo

Decom PMP

Nem o conforto das novas poltronas do Centro de Convenções de Penedo manteve o público sentado durante a apresentação da cantora Elba Ramalho.

Na parte final do show realizado na noite de ontem (domingo, 28), a sequência Banho de Cheiro, Frevo Mulher e Pequena Eva fez a plateia dançar até a última música.

Aos 70 anos, Elba Ramalho mostrou que continua sendo uma estrela no palco, mesmo depois de ter passados horas viajando de carro, inclusive na data do show em Penedo e no dia anterior.

Apesar do cansaço, ela apresentou seu repertório de sucessos durante uma hora e meia, com transmissão, ao vivo no Instagram e no YouTube da Prefeitura de Penedo, registro do Departamento de Comunicação (Decom) que está disponível na plataforma de vídeos.

Até o início da tarde de hoje, o show já tinha mais de três mil visualizações e centenas de comentários de internautas que também curtiram a apresentação em tempo real.

Em uma das poucas pausas que fez entre as músicas, Elba Ramalho lembrou que aquela era sua segunda apresentação em Penedo e agradeceu ao Prefeito Ronaldo Lopes, coordenador do projeto iniciado com Marcius Beltrão que tornou a cidade apta para o turismo de negócios.

“É muito gostoso voltar, estar mais uma vez com vocês nessa cidade linha, histórica. Continuem preservando sempre assim, cheia de passado, de presente e com muito futuro para a juventude”, disse a artista que teve a honra de inaugurar o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, homenagem ao empresário que ergueu o conjunto Hotel/Cine São Francisco.

O show aberto com Anunciação (Alceu Valença) trouxe ritmos nordestinos para o espaço modernizado e pronto para grandes eventos. Elba cantou forró, xote, baião e frevo. Para Chão de Giz – um clássico de autoria de Zé Ramalho –, ela assumiu o violão, sempre acompanhada por músicos que deram um show à parte.

A interação com o público foi imediata. “Foi a energia de vocês que me fizeram fazer esse show, vocês são maravilhosos”, afirmou Elba antes de ‘ensaiar’ Andar Com Fé, como disse sobre o bis que encerrou o evento que entra para a história de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Antônio Fon e Deywisson Duaryte

Vídeo Decom PMP