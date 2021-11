Eleições 2022: Governador troca farpas com prefeito nas redes sociais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JHC (@jhc4040) A eleições 2022 já começaram em todos os níveis de poder. Em Alagoas, a briga tem se tornado cada mais acirrada nos bastidores e nas redes sociais. A ferramenta, aliás, deve ser uma das maiores preocupações do Tribunal Superior Eleitoral, e…

A eleições 2022 já começaram em todos os níveis de poder. Em Alagoas, a briga tem se tornado cada mais acirrada nos bastidores e nas redes sociais. A ferramenta, aliás, deve ser uma das maiores preocupações do Tribunal Superior Eleitoral, e suas cortes estaduais, e Supremo Tribunal Federal, sobretudo no que diz respeito a disparos automáticos (robôs) e fakenews.

Nesta segunda, 1º, a retomada dos voos da companhia portuguesa TAP levou o governador Renan Filho (MDB) a chamar o chefe do Executivo municipal, João Henrique Caldas (PSB), de ‘caroneiro’.

Em seu post, JHC afirma que os voos da companhia para a capital alagoana foram retomados graças aos “esforços da Prefeitura e de todos os maceioenses”. O post provocou a reação imediata de Renan Filho, que contestou o adversário e disse que a retomada foi viabilizada pelo Governo do Estado. E ainda ‘pede’ que o gestor municipal deixe “de lado as fake news e comece a mostrar resultados concretos”.

Integrantes de grupos políticos temporariamente opostos, Renan Filho e JHC prometem capitanear todas as ações até o pleito do próximo ano.

Em tempo, a companhia aérea portuguesa TAP retoma os voos com destino à capital alagoana. O trecho Lisboa/Maceió acontecerá semanalmente, e marca as ações de recuperação da malha aérea alagoana. O voo é fruto de acordo comercial entre a TAP e o Governo de Alagoas. O trecho entre a capital portuguesa e a alagoana é feito com partida de Portugal às 12h25, no fuso português, e chegada às 19h10, já no horário oficial de Brasília (DF). O voo de retorno está agendado para esta terça-feira (2), com decolagem do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares às 21h05.