Eleições agitem os bastidores do Treze-PB – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 8 (AFI) – Neste final de semana o Treze divulgou edital através do presidente do Conselho Deliberativo, João Targino Alves, que convoca todos os conselheiros nativos e efetivos para a eleição da diretoria executiva. O pleito ocorrerá nas dependências do Estádio Presidente Vargas, Teixeira de Freitas, S/N – Bairro São José, Campina Grande, dia 13 de novembro, irá de 9h às 11h.

As inscrições de chapas concorrentes devem ser protocoladas na sala da diretoria nas dependências do Estádio Presidente Vargas, entre os dias 07 e 12 de novembro de 2021.

Foi anunciada a carta-renúncia do ex-presidente agora, Walter Cavalcanti Júnior. Segundo se comenta nos bastidores do Galo da Borborema, um dos nomes que promete vir forte é do ex-presidente Olavo Rodrigues. Além da intenção de Rodrigues concorrer, não há até esse momento o interesse de outras chapas.

EX-PRESIDENTES

Walter Júnior comandou o clube desde 2018; em 2021, João Paiva Junior presidiu interinamente o Galo. Olavo Rodrigues “virtual” candidato, comandou o Galo da Borborema de 1999 a 2000. Depois foram presidentes trezistas: João Batista (2001 a 2002), Flávio Almeida (2003), Arthur Cunha Lima (2004), Petrônio Gadelha (2005 a 2008 e 2015 a 2017), Marcelo Nóbrega (2009 a 2010), Fabio Azevedo (2011 a 2012), Eduardo Medeiros (2013 a 2014), Carlos Alberto da Silva (2015), Hênio Azevedo (2017) e Juares Lourenço (2017 a 2018), e Walter Cavalcanti Júnior (desde 2018).

2021

Na temporada de 2021 o Treze fez 31 jogos. Oito foram pela Copa do Nordeste quando ficou na fase de classificação; no Campeonato Paraibano foram oito jogos e onde o Galo foi eliminado na segunda fase pelo Sport Crystal nos penais, 5 a 3 depois de 0 a 0 no tempo normal. Foram ainda 14 jogos na Série D do Brasileiro onde ficou na modesta sétima posição na primeira fase, no grupo 3 com 15 pontos em 14 jogos. E um jogo na Copa do Brasil onde jogando em Campina Grande em fevereiro perdeu para o América Mineiro por 1 a 0 e foi eliminado. Em todos 31 jogos, o Treze ganhou seis, teve 15 empates e dez derrotas.