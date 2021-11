Eleições no ABC; Pleito será dia 28 e Bira Marques busca reeleição – Futebol Interior

Natal, RN, 17 (AFI) – Com o atual presidente Bira Marques buscando a sequência de seu mandato, as eleições no ABC ocorrem dia 28 de novembro e nesta semana a comissão eleitoral do clube deixou público aptos à votação.

Segundo o clube, eventuais impugnações, reclamações ou recursos deverão ser apresentados, por escrito, na secretaria do clube, 17 e 18 de novembro.

As listas divulgadas contemplam os sócios com direito a voto, inclusive patrimoniais remidos, cessionários de cadeiras cativas e aqueles que tomam assento nos camarotes do Estádio Maria Lamas Farache – Frasqueirão, além dos Conselheiros Natos, na conformidade do Estatuto do Mais Querido segundo o presidente do Conselho, Flavio de Almeida Oliveira.

Fora de campo, enquanto os dirigentes pensam na montagem do elenco de 2022, e renovações de contratos, foco é na eleição. O presidente Bira Marques tentará sua reeleição. Falando ao jornal Tribuna do Norte, o vice-presidente de futebol, Gustavo Cartaxo, falou de eleições e fez um balanço da temporada abecedista e disse que a direção quer um alvinegro forte em 2022.

FOCO NA TEMPORADA

O dirigente disse que que independente dos resultados das urnas, ele tem a completa certeza de que aquele que estiver no controle, terá como meta prioritária para próxima temporada, buscar mais um acesso para recolocar o Alvinegro de volta na Série B do Brasileiro. Além de buscar a classificação para as principais competições da temporada de 2023.

O dirigente disse que não se pensa em eleição em nenhum momento até o jogo contra o Sousa pela Copa do Nordeste.

“Só a partir de agora que Bira Marques vai sentar com sua base de apoio para tratar das questões relativas ao processo eleitoral. Embora eliminado nas duas últimas batalhas, nós finalizamos a temporada com motivos para comemorar, e muito, a conquista do acesso para a Série C. Sou grato pela temporada que conseguimos realizar”, frisou Cartaxo.

Ele ainda agradeceu a todos neste fim de temporada, do presidente Bira Marques pelo apoio incondicional a comissão técnica e os atletas, que fizeram nosso clube ficar forte e voltar a dar alegria para torcida com a conquista do acesso.

DESCULPAS

O dirigente pediu desculpas ao nosso torcedor, pelo clube não ter obtido sucesso na tentativa de chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste: “ Uma competição que a gente vinha disputando de forma habitual e que será complicado para o lado financeiro do ABC, neste início de temporada devido a premiação paga. Agora nós iremos tentar suprir essa perspectiva de caixa de outra forma. Ao torcedor nós só temos de agradecer pelo apoio prestado”, disse Cartaxo

TREINADOR

Sobre a permanência do treinador Moacir Júnior no comando do ABC, o dirigente assegurou a decisão será em conjunto da diretoria. Segundo Cartaxo, Moacir realizou um grande trabalho à frente do ABC, em determinado período chegou a ser contestado, mas respondeu com resultados e conquistas importantes.