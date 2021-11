Elenco do Fortaleza recebe premiação por campanha na Copa do Brasil e divide com funcionários – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 04 (AFI) – Com campanha histórica na Copa do Brasil, o Fortaleza recebeu o montante de R$ 17,21 milhões em premiação. A diretoria resevolveu destinar parte do valor aos jogadores. O presidente Marcelo Paz sugeriu a divisão com os demais funcionários e todo o elenco e comissão técnica concordaram prontamente.

A diretoria havia estipulado uma bonificação, mas com a chegada à semifinal do torneio, dobrou o valor, mantido em sigilo. Certo que é um dos maiores já pagos pelo Fortaleza. Haverá outra bonificação em caso de classificaçaõ à Libertadores.

O Fortaleza está com 48 pontos em quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Quem fecha o G4 é o Red Bull Bragantino, com 49. O time cearense volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Corinthians, em São Paulo, pela 30ª rodada.