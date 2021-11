Eliminado na Série C, Paysandu dá folga ao elenco no feriado e deve começar reformulação – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – Sem vencer na segunda fase, com dois empates e três derrotas em cinco jogos, o Paysandu não tem mais chances de acesso no Campeonato Brasileiro da Série C e entrará em campo apenas para cumprir tabela na última rodada. Por conta disso, a diretoria resolveu dar folga ao elenco neste feriado de Finados e deve começar a reformulação no grupo para 2022.

A reapresentação irá acontecer na tarde de quarta-feira (03) no Estádio da Curuzu. Os jogadores que estão negociando a rescisão contratual com o clube se quer devem participar da atividade que está marcada.

Apesar da inevitável mudança, o Papão ainda tem uma missão neste final do ano, buscar o terceiro título da Copa Verde. Depois de ficar no empate por 1 a 1 com o Castanhal nas oitavas de final, o Paysandu volta a campo no dia 10 de novembro, às 15h, no Modelão, na busca pela classificação.

Já na Série B, o Paysandu se despede no próximo sábado (06), às 17h, quando recebe o Criciúma, no Estádio da Curuzu.