Eliminatórias, Brasileirão e Libertadores Feminina. Confira os RESULTADOS de TERÇA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A terça-feira foi de poucos jogos, mas com destaque para o clássico mundial entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou TUDO em TEMPO REAL, além de jogos pelo Brasileirão e Copa Libertadores Feminina.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (16):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG

Grêmio 3 x 0 Red Bull Bragantino

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO – AMÉRICA DO SUL

Colômbia 0 x 0 Paraguai

Argentina 0 x 0 Brasil

Chile 0 x 2 Equador

Bolívia 3 x 0 Uruguai

Venezuela 1 x 2 Peru

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO – EUROPA

Bósnia 0 x 2 Ucrânia

Finlândia 0 x 2 França

Gibraltar 1 x 3 Letônia

Montenero 1 x 2 Turquia

País de Gales 1 x 1 Bélgica

Holanda 2 x 0 Naruega

República Tcheca 2 x 0 Estônia

COPA LIBERTADORES – FEMININA

Nacional 0 x 8 Corinthians