Em assembleia, Conselho do Carnaval vota por realização da festa

O Conselho Municipal do Canraval (COMCAR) se reuniu na tarde desta quinta-feira (11), em assembleia extraordinária, para votação sobre a realização do Carnaval de Salvador em 2022. A maioria presente deliberou pela a realização da festa.

Conforme rege a lei orgânica do estado, o COMCAR é o órgão colegiado do qual fazem parte entidades representativas carnavalescas e órgãos públicos representativos na sociedade, tendo como finalidade deliberar e fiscalizar todas as ações concernentes à estruturação e realização do carnaval de Salvador, cabendo-lhe ainda, a sua definição. Em nota, o conselho informou que “agora é aguardar os próximos passos e determinações do governo e prefeitura”