Em boa hora! Governo do Estado sanciona lei e irá repassar R$1 milhão ao futebol acreano – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 24 (AFI) – Sem dúvidas, o futebol acreano é um dos que mais sofre por falta de recursos no Brasil. Pensando na melhora da modalidade no estado, o governador do Acre, Gladson Cameli sancionou uma lei onde autorizou a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) a repassar R$ 1 milhão a categoria.

A lei foi publicada nesta manhã de quarta-feira (24) no Diário Oficial do Estado (DOE). Agora, a SEE está trabalhando na divisão de repasses que devem ser divididos entre os clubes que disputaram o Campeonato Acreano de 2021, sem passar pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Ao todo, segundo o cronograma que está sendo feita pela entidade, esses clubes irão dividir cerca de R$ 349 mil, onde o campeão do estadual irá ficar com a maior parte proporcionalmente.

Aos clubes do interior, que tem despesas para se deslocarem a Rio Branco onde acontecem todos os jogos oficiais do estado, também serão destinados mais R$ 24 mil.

O futebol feminino e as categorias de base também terão espaço. As meninas irão receber R$ 34 mil, enquanto cada estadual das categorias sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11 receberam R$ 157 mil. Crônica esportiva e arbitragem também serão contemplados com uma parte do valor total.