Em comum acordo, Chapecoense anuncia demissão de treinador do Sub-20 – Futebol Interior

Chapecó, SC, 3 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, a Chapecoense anunciou a saída do Filipe Mattos, treinador da equipe Sub-20 do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O treinador chegou a comandar a equipe principal contra o Criciúma no Campeonato Catarinense.

A decisão teve motivação por mudar os comandos da diretoria.

QUEM ASSUME?

A diretoria pretende encontrar um novo treinador até o dia 17, data que o elenco da categoria Sub-20, para iniciar os treinamento visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro de 2022.

CONFIRA O COMUNICADO COMPLETO DO CLUBE

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, que o profissional Filipe Mattos não integra mais o quadro de colaboradores da instituição. No clube desde janeiro de 2021, Filipe atuou como técnico da equipe Sub-20 e chegou a comandar – de forma interina – a equipe profissional.

A decisão pelo desligamento foi tomada em comum acordo, após reunião entre as partes. Por toda a dedicação e os trabalhos prestados durante a passagem por Chapecó, o clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros.

