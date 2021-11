Em duelo de campeões, Vasco e Guarani tentam seguir na cola do G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Duas partidas fecham as disputas da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quinta-feira (04). Sem dúvidas, o maior destaque ficará para o duelo entre dois campeões nacionais, Guarani e Vasco que se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h.

Em altos e baixos, o Guarani vem de uma vitória fora de casa diante do Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Luís, e agora tenta embalar para seguir na briga pelo G4. Atualmente com 49 pontos, o Bugre aparece na sétima colocação e está há cinco pontos do Goiás, que tem 54 e é o primeiro time na zona de acesso.

Já o Vasco, vem logo atrás, em oitavo, com 47 pontos. Depois de vencer o líder Coritiba em São Januário, por 2 a 1, o alvinegro vem de um jejum de vitórias, ao empatar com o Náutico por 2 a 2 e perder para o CSA, por 3 a 1 de virada, nas duas últimas rodadas. Focado na reabilitação, o objetivo do time carioca é o mesmo do Guarani, seguir rondando de perto o G4.

No outro jogo da noite, CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30. Vindo de três derrotas seguidas, a Bolívia Querida despencou na tabela e agora aparece na 13ª colocação com 40 pontos ganhos. Já o CRB vive uma situação um pouco melhor, já que aparece em sexto com 51.