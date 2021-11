Em evento da Sitrefesp, técnico Pintado é palestrante no dia de abertura – Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Técnico convidado para a abertura do 56º Curso de Formação de Treinadores do Sitrefesp – Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo -, que acontece de 6 a 10 de dezembro, Pintado reconhece a necessidade da troca de informação e da atualização profissional em todos os graus que envolvem a carreira.

“É muito bonito alguns treinamentos, você ter a nomenclatura atualizada, mas o resultado é o que vale de verdade no futebol, é o que tem de mais relevante. Por isso a importância de se atualizar. Como em qualquer profissão de alto risco, precisa prever situações”, disse.

“Importante em qualquer área ter o netwoking, contato com novos profissionais, principalmente no futebol que é muito dinâmico. Tem muita coisa acontecendo, muita novidade. Não tem uma receita, o que deu certo pra mim pode não dar certo para o outro. Essa troca é fundamental, é um dos grandes ganhos desse curso, não tenho dúvida disso”, completou.

SEMPRE LIGADO

Pintado sabe que acompanhar e entender o entorno te faz mais preparado também.

“Não consigo desligar, necessidade de conversar com profissionais da área, vendo o que fazem aqueles que buscam resultados e os que também não têm resultado. Tento me informar o que deu errado no Cruzeiro e o que deu tanto errado no Grêmio, com cases totalmente diferentes. No Cruzeiro tudo foi dinheiro e no Grêmio, com muito dinheiro, não foi um bom ano também. Não consigo ficar longe, desligar”, explicou.

TREINADOR PROTAGONISTA

A cobrança na capacitação do treinador é cada dia maior.

“Expectativa grande, a gente vê a exigência dos clubes, de aprimoramento com o curso da própria CBF, o curso representado pelo Sitrefesp. O campeonato paulista é o mais forte no País. É muito importante que os profissionais tenham esse contato com o futebol do Estado. Nada melhor que a formação dentro do sindicato. Vai ter o que há de mais atualizado, ótimos palestrantes, profissionais, professores. Ninguém quer dar aula, quer trocar informação”, avalia.

INSCRIÇÕES

Este ano o curso acontece em três pólos: Capital, Litoral (Santos) e Interior (Ribeirão Preto), o que facilita e amplia a participação de professores de escolinhas de futebol, técnicos de clubes e interessados em geral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/56-curso-de-formacao-de-treinadores—sitrefesp__1379444