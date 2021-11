(Em funcionamento) 6 melhores alternativas para r / SoccerStreams

Após a remoção de um subreddit popular com 100 mil seguidores, / r / SoccerStreams para questões de direitos autorais. Estamos aqui com algumas das melhores alternativas de trabalho para r / soccerstreams para que você não possa perder as próximas ligas de futebol, obviamente de graça. Aqui listamos as melhores alternativas para que você possa transmitir todas as ligas de futebol em qualidade 1080p e 720p.

O que é Reddit r / soccerstreams?

A página do subreddit do SoccerStreams era uma das melhores opções para as pessoas que não desejavam gastar dinheiro em assinaturas de canais. Este subreddit ganhou muita popularidade durante a Copa do Mundo da Fifa 2018. Durante este evento da copa do mundo, mais de 100 mil pessoas costumavam visitar este site para obter links de streams de futebol.

Esta página costumava inundar com centenas de links, 30 minutos antes dessa partida, com o qual se pode transmitir ao vivo uma partida de futebol em qualidade full HD. Links diretos, links Sopcast e links Acestream também estavam disponíveis no SoccerStreams.

A maioria desses links funciona com tecnologia P2P, que é o mesmo que um site de torrent. A melhor coisa sobre esses links de streaming é que as pessoas podiam transmitir ao vivo em alta qualidade e sem buffer.

Infelizmente, a página não está mais disponível devido a violação de direitos autorais da equipe da Premium League. Foi um dos subreddit mais confiáveis ​​para compartilhar fluxos de trabalho em HD. 🙁

Assim, aqui estamos com algumas das melhores alternativas que poderíamos encontrar para r / soccerstreams 2021.

As principais alternativas do Reddit para SoccerStreams incluem:

# 1 r / Soccerstreams69 (desligamento)

Este subreddit foi criado para pessoas que ainda desejam usar o Reddit como seu site de referência para streaming de futebol. Uma vez que este subreddit é pequeno em tamanho, em comparação com r / soccerstreams, links para todos os jogos não podem ser encontrados aqui. As ligas asiáticas e outras ligas menos populares provavelmente não receberão links de streaming.

Este subreddit fornece links de streaming, momentos antes do jogo começar. Muitas pessoas postam links para várias partidas. Assim, é provável que consiga encontrar o link para o jogo de futebol que procura! Atualmente, tem um pequeno público de apenas 10 mil assinantes. No entanto, você encontrará mais de 1.000 pessoas neste site a qualquer momento. A maioria dos links postados neste site são de AceStream. Portanto, você não precisa se preocupar com o armazenamento em buffer.

# 3 r / futebol

Redsoccer é um site relativamente novo, pois foi criado somente depois que o SoccerStreams foi desativado. Assim, não possui um grande número de assinantes. No entanto, os links publicados são bastante úteis! Para manter a alta qualidade dos links de streaming, há uma série de regras que devem ser seguidas pelas pessoas que têm permissão para postar links de streaming neste site. Apenas links diretos de fluxo são permitidos para iniciantes. A qualidade dos streams é SD ou HD.

# 4 r / USsoccer /

USsoccer tentou se transformar no que r / USsoccer / era! Tudo é feito por meio de seu canal de discórdia, que afirma claramente que o sub reddit real está realmente vazio. Como o Soccer Streams foi desativado recentemente, não podemos dizer se o Soccer Thunder poderá ser acessado por um longo tempo. No entanto, você pode usar este site enquanto ele estiver disponível.

# 5 r / SoccerstreamsRedd

Devido ao banimento repetitivo de subreddits, que foram encontrados postando links de stream, r / soccerstreamsredd foi criado. Este subreddit não tem recursos divertidos, não parece esteticamente agradável e mostra apenas um número limitado de links por vez. Depois que os links são colocados em uso, eles são excluídos. Isso é feito para ajudar a evitar que o site seja banido.

# 6 r / chelseafc

O clube de futebol do Chelsea, conhecido como chelseafc, é um subreddit e um fórum dedicado ao clube de futebol do Chelsea. Possui mais de 130 mil membros ativos. Neste subreddit, você pode obter as últimas atualizações, notícias, horários de jogos. Aqui, as pessoas também compartilham memes sobre partidas de futebol e discutem partidas de futebol.

Se você está interessado em tecnologia, você deve ter ouvido falar sobre Discórdia. Discord é um aplicativo VoIP usado para compartilhar texto, áudio, imagens e vídeos relacionados a jogos. Você pode usar o aplicativo Discord em todos os sistemas operacionais e também em navegadores da web.

Logo depois que o Reddit baniu o SoccerStreams, os servidores discord começaram a operar. Em algumas semanas, mais de 1,5 lakh membros se juntaram a seu servidor, e há milhares de membros online a qualquer momento.

O funcionamento do Discord é semelhante ao subreddit SoccerStreams. Os usuários podem enviar mensagens diretamente ao painel de administração ou moderadores para compartilhar links de canais. Assim que eles aprovarem a mensagem, você pode enviar links para qualquer jogo! Além disso, você receberá uma função de streamer para compartilhamento de links no futuro. Assim como o SoccerStreams, os streamers podem postar links para partidas ao vivo apenas 1 hora antes do início da partida. Mas, os links do canal estarão visíveis apenas 30 minutos antes da partida. Portanto, se você visitar o canal de discórdia quando não houver um jogo ao vivo, você não encontrará nenhum link.

Discord Channel

AceListing.in é um dos melhores links AceStream servindo website para amantes de futebol. Aqui, você encontrará links não apenas para jogos de futebol, mas também de tênis e basquete. Ao contrário do SoccerStream, o site Acelisting fornece links para canais uma semana antes da partida. Assim, você verá as próximas partidas e seus links AceStream em AceListing.in no site uma semana antes do jogo!

Na página inicial deste site, você encontrará a lista de todos os jogos que estão programados para esse dia. Ao lado da lista de eventos, você encontrará os links AceStream.

Se você tem AceStream instalado em seu dispositivo, você precisa clicar nos links de seu navegador. Ele iniciará o aplicativo AceStream em seu dispositivo e iniciará o streaming do jogo no canal AceStream.

Este site lista canais que transmitem Premier Liga, La Liga Espanhola, Liga Portugal A, SuperLiga Argentina, Primera A Columbia, Liga dos Campeões, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Europa, etc. Você também encontrará links para vários canais que transmitem a mesma correspondência em diferentes idiomas.

Site alternativo: acestreamid.com para links acestream.

Conclusão: Soccer Streams Reddit Gone

Estes foram alguns dos melhores alternativas para reddit soccerstreams 2021, que poderíamos encontrar para você na internet! No entanto, você deve entender que mesmo esses sites podem ser desativados sem qualquer aviso prévio, devido a possíveis violações de direitos autorais. Até então, você pode tentar essas alternativas, canal Discord e link AceStream servindo o site, e decidir qual deles é mais adequado para você obter links de streaming de futebol ao vivo. Se você souber de algum site útil que forneça links de streaming para jogos de futebol e não tenha sido listado acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.