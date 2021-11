Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Zayla ameaçará entregar Samuel: ‘Que Tonico mate’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Zayla (Heslaine Vieira) ameaçará entregar Samuel (Michel Gomes) para Tonico (Alexandre Nero). “Prefiro que Tonico mate o Samuel do que ver vocês juntos de novo”, disparará a vilã.

Tudo começará após ela descobrir que Pilar (Gabriela Medvedovski) terminou seu relacionamento com Diego (Mouhamed Harfouch) e temerá que a médica volte com seu amado. O motivo do rompimento de Pilar será uma conversa entre Diego e Tonico que provará que ele é aliado do crápula.

“Que história é essa de romper com Diego?”, perguntará Zayla para a inimiga. “Não sou obrigada a dar satisfações da minha vida para você”, responderá a médica.

A princesa da Pequena África irá pressionar Pilar. “Se você voltar para o Samuel, conto toda a verdade para o Tonico”, dirá. “Conta! Pois acho que você não teria coragem”, dirá a médica. “Não estou brincando. Prefiro que o Tonico mate o Samuel do que ver vocês juntos de novo”, finalizará Zayla.