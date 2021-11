Em ‘O Clone’, Jade descobre gravidez indesejada e culpa até Alá: ‘Por que isso comigo?’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) descobrirá que está grávida e cometerá blasfêmia ao culpar Alá pela notícia. “Por que Alá fez isso comigo?”, dirá ao descobrir que está esperando um bebê preste a se divorciar.

Após conseguir tudo que sempre quis, o divórcio de Said (Dalton Vigh) e o aval de Ali (Stênio Garcia) para voltar ao Brasil, o jogo vira e ela se vê em um momento de desespero ao descobrir a gravidez.

Após passar mal e ser levada por Zoraide (Jandira Martini) ao hospital, a notícia cairá como um bomba para a mocinha. “O que eu tenho, Zoraide?”, perguntou. “Você tá grávida”, contará a ex-babá. “Eu não tô mais divorciada?”, questionará Jade e receberá a afirmação da amiga.

“Eu tava indo embora para o Brasil, meu tio ia pagar minha faculdade. Por que Alá fez isso comigo?”, dirá aos prantos. “Filho é uma bênção de Alá, Jade. Quando a gente recebe uma, tem que agradecer”, rebaterá Zoraide tentando amenizar a situação.

“Você me entende, Zoraide. Minha alma já tava lá no Brasil, eu já tava vivendo uma vida nova. E se eu não contar pra Said que tô grávida?”, dirá. “Seria um pecado muito grande. O Livro Sagrado diz que a mulher não deve esconder do marido a semente de suas entranhas. E mesmo que você cometesse esse pecado de se calar, a médica diria”, finalizará Zoraide.