Em ‘O Clone’, Latiffa descobre notícia bombástica sobre filha de Jade e Said; saiba qual

Já certa do seu divórcio, Jade (Giovanna Antonelli) será pega de surpresa ao descobrir que está grávida de Said (Dalton Vigh) e verá seus planos irem por água abaixo nos próximos capítulos de “O Clone”.

A protagonista passará mal em casa e será levada ao médico por Zoraide (Jandira Martini), é a amiga quem dará a notícia temida pela mocinha: “Você está grávida”, contará.

No Brasil, a família de Jade vibrará com a notícia, mas a felicidade será interrompida por uma descoberta. Nazira (Eliane Giardini) explicará para Latiffa (Letícia Sabatella) o que vai acontecer com a parente.

“Said vai ter que aguentar meses e meses aquela mulher, até o filho nascer”, revelou. “E quando nascer, ele vai tirar o filho da Jade?”, perguntará Latiffa chocada com informação que descobriu. “Naturalmente… O filho de Said pertence à nossa família e não a família de vocês”, ouvirá como resposta de Nazira e estremecerá.