Em ‘O Clone’, Latiffa flagra Lucas com Maysa e dispara: ‘Jade vai gostar de saber’

Latiffa (Letícia Sabatella) dará um flagra em Lucas (Murilo Benício) nos próximos capítulos de “O Clone”. A prima de Jade (Giovanna Antonelli) verá o rapaz na praia, aos beijos com outra mulher.

Após o casamento de Jade e Said (Dalton Vigh), o mocinho tentará esquecer sua grande paixão com Maysa (Daniela Escobar). Grávida, ela e o novo namorado subirão ao altar e em um dia de praia darão de cara com Latiffa e Mohamed (Antonio Calloni).

“Tenho visto muito você nas revistas… Fotografado com a sua mulher”, dirá Latiffa. “É, eu tô muito feliz no meu casamento”, mentirá o galã. “A Jade também! Vive numa alegria que só do lado do Said. Ela fala que foi muito abençoada”, retrucará.

Após forçar um beijo e apresentar Maysa para a muçulmana, o climão se instaurará entre Lucas e os demais presentes na praia. “A Jade vai gostar de saber, Lucas, que você está feliz no seu casamento”, dirá Latiffa.

“Olha aqui, quando você tiver que ficar me beijando, me abraçando, inventando crises de romantismo, eu prefiro que seja em particular, não em público Eu não sou idiota. Eu entendi muito bem o que você fez. Quem era aquela garota? Ela era o que da Jade?”, dirá Maysa, quando chegar em casa, cheia de ciúmes.

Lucas explicará a situação e ouvirá mais de sua esposa. “Tá nervoso por quê? Por que ficou sabendo que sua namoradinha não está nem aí para você?”, finalizará.