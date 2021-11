Em ‘O Clone’, Maysa humilha Jade durante festa: ‘Ridículos’

Logo após a passagem de tempo de 20 anos em “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) voltará a trocar farpas com Jade (Giovanna Antonelli). As duas se encontrarão em uma festa e a mocinha irá sofrer uma humilhação daquelas no evento.

Para iniciar sua maldade, Maysa fingirá não reconhecer Jade e arrastará a mulher para seu quarto junto com Carol (Thalma de Freitas) onde começará a falar cobre a antiga paixão de Lucas (Murilo Benício).

“Tomara que quando eu me case, eu possa dizer o mesmo. Vocês namoram desde cedo, não é?”, dirá Carol. “É. Foi paixão à primeira vista. Quando conheci o Lucas, ele tinha uma namorada no Marrocos. Sua terra, Jade. Namorico de viagem. Coisa de garoto. Ele morre de rir quando a gente fala disso. Esses romancezinhos da adolescência da gente são tão ridículos, não é?”, disparará debochada a vilã.

Jade ficará arrasada com a situação montada por Maysa e se abaterá com a humilhação. “O Lucas que fala isso sempre. E acho que é verdade mesmo. Adolescente é sempre tão dramático, não é? Acham sempre que nunca vão amar de novo. Quer morrer por aquela pessoa… Ele me fala que ele falava cada absurdo para essa marroquina, que tem vergonha até de se lembrar. E morre de remorso com medo que ela tenha acreditado”, falará sem papas na língua.

“As mulheres da sua terra não são tontas, não é, Jade? É o que eu sempre falo para ele: relaxa, porque você não causou nenhum dano irreparável a ninguém”, continuará. A mocinha não conseguirá esconder sua decepção e pedirá para sair do cômodo.

“Será que ela não está se sentindo bem?”, perguntará Carol. “Deixa ela à vontade. Eles são tão diferentes da gente que às vezes não sabemos nem como agir”, alfinetará Maysa por fim.