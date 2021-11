Em queda livre no Brasileirão, Fortaleza busca reação diante do Palmeiras – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro (quatro derrotas e um empate) e vindo de goleada sofrida pelo rival Ceará pelo placar de 4 a 0, o Fortaleza busca reagir na competição neste sábado, diante do Palmeiras, às 19h, na Arena Castelão, pela 34ª rodada.

Mesmo com o momento ruim, a equipe ocupa o sexto lugar na tabela, com 49 pontos. A última vitória no campeonato foi no dia 23 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no Castelão. De lá pra cá, também em casa, o time empatou em 1 a 1 com o São Paulo, além da derrota para o Ceará. Ainda houveram três derrotas como visitante, para América-MG (2 a 1), Corinthians (1 a 0), e Red Bull Bragantino (3 a 0).

MOMENTO

O presidente do clube, Marcelo Paz, falou sobre o momento atual da equipe: “Nada justifica, não há uma justificativa plausível, nem mesmo desfalque, cansaço, todo clube tem desfalque, todo clube tem cansaço. É queda de performance mesmo, crise técnica. Surgem mil teorias… Mas estamos com premiação em dia, salários em dia. Temos que falar pouco e jogar muito. Podem me criticar, faz parte, estou aqui para isso. O que vai resolver a nossa vida é pontuar nos próximos duelos.”

ESCALAÇÃO

Por questões contratuais, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meia Lucas Lima. Por conta de lesão, Lucas Crispim está fora, e o atacante David é dúvida para o duelo. Em relação ao jogo passado, não há nenhum novo desfalque por lesão ou suspensão.

FORTALEZA – Boeck; Tinga, Titi, Benevenuto; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Bruno Melo; Depietri e Robson.