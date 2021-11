Em reformulação após o rebaixamento na Série C, Santa Cruz libera zagueiro que estava no clube desde 2019 – Futebol Interior

Recife, PE, 18 (AFI) – Após um 2021 desastroso e que culminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz já iniciou o planejamento para 2022 e está fazendo uma reformulação em seu elenco. Com alguns jogadores chegando, outros estão de saída.

Esse é o caso do zagueiro Willian Alves, que tem contrato até dia 31 de dezembro, mas já foi comunicado que o clube não tem interesse pela renovação. Agora, o defensor aguarda a regularização de alguns débitos para rescindir seu contrato de forma oficial.

O zagueiro vinha fazendo sua segunda passagem pelo Santa Cruz, onde estava desde 2019. Antes disso, havia jogado com as cores da Cobra Coral nos anos de 2012 e 2013, onde fez parte do elenco bicampeão Pernambucano. Ao todo, fez 130 jogos e marcou 11 gols em cinco temporadas.

“Quero deixar meu muito obrigado para essa torcida que é maravilhosa, o grande patrimônio do clube. O Santa Cruz tem um lugar especial no meu coração, afinal foram cinco temporadas. Digo obrigado pelo carinho, respeito, apoio e críticas, que me fizeram crescer como pessoa e profissional. Fico de longe torcendo para que o clube retorne aos anos de glória, que os dirigentes do clube tenham responsabilidade e respeito com essa torcida”, disse o jogador.

Atualmente o time é dirigido pelo experiente Leston Júnior, que está no comando do Santa Cruz pela segunda vez na carreira.