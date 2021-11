Em silêncio, Tombense encaminha time para a final – Futebol Interior

Tombos, MG, 18 (AFI) – Em território paulista desde a última quarta-feira, o Tombense segue a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro da Série C, marcado para esse sábado, contra o Ituano, em Itu.

Concentrado em busca do título, o time comandado por Rafael Guanaes não falou com a imprensa nesses dias que antecederam a partida decisiva.

Isso não significa, porém, que o Tombense esteja preparando algo especial para o jogo. Sem desfalques por suspensão ou contusão, o técnico Rafael Guanaes deve repetir a escalação da partida em Tombos, que terminou empatada em 1 a 1.

Assim, a provável escalação da Tombense é: Felipe; David, Moisés, Roger e Manoel; Luiz Otávio, Marquinhos, Eduardo Neto e Jean Lucas; Rubens e Everton.

A partida no Novelli Júnior está marcada para as 17 horas deste sábado. Quem ganhar se sagra campeão da Série C. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.