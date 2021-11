Em situação delicada, elenco do Confiança não joga a toalha – Futebol Interior

Aracaju, SE, 04 (AFI) – A derrota para o Botafogo, por 1 a 0, na última quarta-feira, deixou o Confiança em situação delicada. Faltando cinco rodadas para o fim da Série B do Brasileiro, o Dragão tem sete pontos a menos que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar das chances de rebaixamento serem maiores de 90%, o elenco azulino descarta jogar a toalha. O lateral-esquerdo João Paulo fala em buscar a permanência na Série B enquanto a matemática mostrar que isso é possível.

“Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Botafogo, uma camisa pesadíssima, na casa deles, um time de G4, jogadores qualificados, mas fizemos um grande jogo. Infelizmente o resultado não veio. O importante é ter dignidade até o final. Enquanto houver chances matemáticas, vamos estar buscando”, disse João Paulo.

O próximo jogo do Confiança será de vida ou morte. Ainda mais porque se trata de um confronto direto contra o rebaixamento. No sábado, o Dragão recebe o Brusque, que é o primeiro time fora da degola, com 38.

O técnico Luzinho Lopes, porém, tem desfalques importantes. O lateral-direito Jonathan Bocão e o atacante Neto Berola receberam o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e cumprem suspensão automática.