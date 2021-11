Em ‘Um Lugar ao Sol’, Christian será desmascarado por Túlio: ‘Renato morreu’

Os dias de paz de Christian (Cauã Reymond) na pele de Renato estão contados em “Um Lugar so Sol”. Nos próximos capítulos, o mocinho será desmascarado por Túlio (Daniel Dantas) e Ruth ( Pathy Dejesus), que desconfiarão do rapaz e começarão a investigá-lo.

Tudo começará quando Lara (Andréia Horta) voltar a morar no Rio de Janeiro. Ela trabalhará em um restaurante frequentado pelo executivo e um dia verá uma foto do amado no celular do empresário. Lara até tentará abordá-lo, mas será expulsa por seguranças.

Logo depois ela encontrará com Túlio por acaso, e contará tudo sobre sua suspeita de que os gêmeos se encontraram na noite em que seu ex-namorado foi assassinado. A partir daí ele iniciará uma investigação com sua amante.

Eles checarão câmeras de segurança do dia da morte e descobrirão que eles trocaram de roupa. Em seguida, irão para o IML. “O corpo deu entrada às 2h48 da madrugada, enfim… Está aqui a prova de que ele morreu antes. Antes da tal imagem, entende?”, dirá o pilantra.

“Sim, porque, se ele já estava morto às 2h48, seria impossível ele entrar no prédio às 4h20 da madrugada. Meu Deus. E tem mais. Tá descrito aqui no laudo, olha só: a tatuagem do Renato. Você sabe o que isso quer dizer, não sabe?”, responderá a amante.

“O Renato morreu no lugar do irmão”, concluirá o pilantra. “E esse cara aqui, casado com a Bárbara, que o seu Santiago [José de Abreu] tanto admira… Esse cara é um farsante, uma fraude. Ele tomou o lugar do Renato”, finalizará Ruth.