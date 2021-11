Embalado e com retornos no time titular, Ceará encerra preparação para encarar o Corinthians – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Com um treino na tarde desta quarta-feira (24) no CT do Vozão, o Ceará encerrou a sua preparação para o duelo contra o Corinthians, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, que acontece nesta quinta-feira (25), no Estádio Castelão, às 20h. Embalado por três jogos sem derrota, o time cearense busca mais um resultado positivo para encostar na briga pelo G6.

Para o duelo, o técnico Tiago Nunes irá contar com três retornos para armar o time titular. Isso porque, o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o meia Mendoza cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar à disposição, inclusive retornando ao time titular.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio não tem presença garantida, isso porque ele segue em tratamento de uma contusão na perna esquerda e ainda será reavaliado para ver se tem condições de jogo. Caso não atue, Gabriel Lacerda fará dupla de zaga com Messias. O meia-atacante Erick, com um edema na coxa, segue entregue ao Departamento Médico.

Atualmente, o Ceará aparece na nona posição na tabela com 46 pontos e está a seis do Bragantino, que tem 52 e é o primeiro time dentro do G6 – zona de classificação para a Pré-Libertadores de 2021.

CEARÁ – João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral, Lima, Vina e Mendoza; Jael. Técnico – Tiago Nunes.