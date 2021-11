Embalado, Operário deve ter apenas uma mudança para encarar o líder – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 02 (AFI) – Coritiba e Operário-PR entram em campo às 18h30 desta quarta-feira para a 33ª rodada do Campeonato Braisileiro Série B. Jogando em casa, no Couto Pereira, o Coxa Branca quer se manter na liderança, enquanto o Fantasma quer ficar ainda mais próximo de confirmar sua permanência.

Vindo de empate em confronto direto com o CRB, o Coritiba aparece com 58 pontos, apenas dois a mais do que o vice-líder Botafogo. Já o Operário encerrou sequência de dez jogos sem vencer e embalou dois triunfos seguidos, contra CSA e Avaí.

COMO VEM O OPERÁRIO

Após duas vitórias seguidas, é natural que o técnico Ricardo Catalá mantenha a base do time. Entretanto, isso não será 100% possível porque o lateral-esquerdo Fabiano cumpre suspensão, dando lugar a Djalma Silva. Esta será a única alteração do time.

O atacante Rodrigo Pimpão, destaque na vitória diante do CSA por 4 a 2, cumpriu suspensão diante do Avaí e retorna para pegar o Coxa. O jogador, porém, deve começar no banco de reservas.

DM CHEIO

O lateral-direito Alex Silva também está de volta após suspensão, mas está lesionado, assim como o zagueiro Rodolfo Filemon, o meia-atacante Rafael Oller e o volante Pedro Ken.

Os meias Leandrinho e Tomas Bastos e o atacante Jean Carlo são outros que seguem fora, em recuperação de cirurgias. O zagueiro Rafael Bonfim é o maix próximo de voltar, pois já está em transição.

OPERÁRIO-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo Oliveira e Rafael Longuine; Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Thomaz.