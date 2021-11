Embalado pelo acesso a Série C, ABC tenta reverter sobre o Sousa – Futebol Interior

Natal, RN, 8 (AFI) – Nesta terça-feira, ABC e Sousa se enfrentam pela terceira fase da pré-Copa do Nordeste. O Alvinegro precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis e conta com o apoio do torcedor no último jogo da temporada 2021. A partida será nesta terça-feira, às 20h30, no Frasqueirão.

A expectiva é de um bom público, já que o clube atingiu a marca de 5 mil sócios em tempo recorde, embalado pelo jogo do acesso a Série C. Em maio, o clube tinha 500 associados.

JOGO DE IDA

A equipe busca quase que um milagre para ficar com uma das oito vagas na fase grupos da competição. Em atuação muito abaixo no primeiro jogo, a equipe foi derrotada por 3 a 0, e agora precisa pelo menos de três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.

CONFIA NA TORCIDA

O “fator Frasqueirão” é enaltecido por Netinho, que conta com a “força extra” da torcida.

“Não é segredo para ninguém que, dentro do Frasqueirão, o ABC, pela história tradição e a grandeza que tem e pelo apoio apaixonado do torcedor, se torna um clube muito difícil de se jogar contra. Esse ano, jogamos até contra times da Série A, Chapecoense, Ceará, clubes que não tiveram vida fácil aqui. Pode ser o clube que for, a gente vai procurar impor nosso jogo, impor a nossa pressão e ainda mais com o 12º jogador, o torcedor nos apoiando”, disse.

VAI JOGAR

O técnico do Souza, Tardelly Abrantes, diz que o time jogará com o resultado, mas não irá abdicar do jogo.

“A expectativa é a melhor possível. Trabalhamos bem esses dias sem jogo, os atletas sabem da obrigação, sabem o que temos que fazer. Nossa equipe é forte, é coesa, e temos que jogar assim, com o resultado que foi feito na primeira partida, mas também não podemos abdicar de jogar. Nosso time joga para a frente. Claro que temos que jogar com o resultado debaixo do braço, mas sempre impondo nosso ritmo”, disse o técnico.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA RODADA