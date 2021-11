Embalado por gol e vitória decisiva, zagueiro do Goiás projeta reta final da Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 12 (AFI) – O Goiás saiu vencedor do confronto direto com o Coritiba, na última quarta-feira (10). A equipe superou o Coxa por 2 a 1 e permaneceu na quarta posição da Série B, agora com 58 pontos. Autor do primeiro gol esmeraldino, David Duarte comemora o triunfo na Serrinha.

“Feliz pelo gol e ainda mais por esse resultado. Buscamos a vitória durante os 90 minutos e, com o apoio da nossa torcida, conquistamos três pontos fundamentais na luta pelo acesso. O grupo todo está de parabéns”, avaliou o zagueiro, de 26 anos.

David Duarte em ação

Com apenas três jogos para o término do Brasileirão, o Goiás ainda vai enfrentar Remo, Guarani e Brusque. A partida contra o time paraense, pela 36ª rodada, acontece na próxima segunda-feira (15), às 20h, no Baenão. David Duarte projeta o duelo e analisa a reta final da Série B.

“Estamos em uma sequência decisiva, e restam três finais pela frente. Agora é foco total na partida com o Remo, um adversário que luta pela permanência, vai jogar em casa, e deve nos trazer dificuldades. Vamos trabalhar nos próximos dias para fazer mais um grande jogo”, concluiu o defensor, que subiu para a Série A em 2018 e busca o seu segundo acesso pelo Goiás