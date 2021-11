Empate nas semifinais deixa tudo aberto no Gaúcho A2 – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 07 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve neste final de semana a definição de uma vaga nas semifinais e a abertura das semifinais. A confusão de datas é que a partida entre Guarany de Bagé e Brasil, pelas oitavas de final, precisou ter o resultado do primeiro jogo homologado pelo Tribunal Desportivo, para depois, a Federação designar a data da realização da segunda partida.

GUARANY REVERTE VANTAGEM E ENFRENTARÁ O AVENIDA NAS SEMIFINAIS

E essa segunda partida foi disputada na tarde deste domingo, em Bagé, com o Guarany vencendo o Brasil por 2 a 0, garantindo vaga nas semifinais, quando irá enfrentar o Avenida. Murilo e Café fizeram os gols do Guarany. No primeiro jogo, o Brasil havia vencido por 1 a 0 em Farroupilha, mas o Guarany reverteu o marcador.

O Avenida esperava o vencedor deste confronto para saber quem seria seu adversário nas semifinais. O primeiro entre Avenida e Guarani será em Santa Cruz do Sul, no próximo domingo, e o “jogo de volta” no dia 21 de novembro, em Bagé.

O vencedor deste “mata-mata” garante vaga na elite do futebol gaúcho de 2021 e decidirá a competição com o vencedor de Lajeadense e União Frederiquense.

SEMIFINAIS ABERTA COM EMPATE EM LAJEADO

Já pelas semifinais, no “jogo de ida”, na noite deste domingo, em Lajeado, Lajeadense e União Frederiquense empataram em 1 a 1. Gabriel fez o gol do União, com Wendel (já acertado com o Marília para 2022) empatando para o União.

No próximo domingo, o vencedor deste confronto garantirá o acesso para o Gauchão da próxima temporada e estará nas finais desta A2.

COMO ESTÁ SENDO DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA A2

A A2 Gaúcha teve início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que foram divididas em dois grupos de oito times que jogaram entre si, dentro do grupo, em turno e returno, com os quatro primeiros de cada grupo passando para essa fase atual.

Agora, Guarany, Avenida, União Frederiquense e Lajeadense estão disputando as duas vagas no acesso para a elite gaúcha de 2022.

Igrejinha e Grêmio Bagé foram as equipes rebaixadas nesta competição.

Campeonato Gaúcho – A2

Domingo – 07/11/2021 – SEMIFINAIS – JOGO DE IDA

Lajeadense 1 x 1 União Frederiquense

OITAVAS DE FINAL – JOGO DE VOLTA

Guarany 2 x 0 Avenida

Domingo – 14/11/2021

15:30 hs – União Frederiquense x Lajeadense

15:30 hs – Avenida x Guarany

Domingo – 21/11/2021

15:30 hs – Guarany x Avenida