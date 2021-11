Empreendedorismo: a dualidade da era digital e o valor de uma marca

A era digital trouxe inúmeras melhorias para o mercado de forma dinâmica. Todavia também trouxe muitos desafios. Sendo assim, é fundamental para o entrante no empreendedorismo se antecipar às demandas, de modo que atenda as necessidades inerentes à era digital.

A dualidade da era digital e o valor de uma marca

Ter o seu próprio negócio nunca foi tão simples, ao passo que também nunca foi tão complexo; e não se trata de uma contrariedade, se trata de uma dualidade que ocorre na era digital em todos os segmentos de atuação.

De maneira sucinta, no mercado anterior à era digital, não se via um alto volume de entrantes, visto que era necessário um elevado valor para investir no seu próprio negócio.

O mercado atual é volátil



Você Pode Gostar Também:

Além disso, também era necessário que uma empresa se fortalecesse no mercado com o passar do tempo. Todavia, na era digital, esse fluxo ocorre de maneira muito rápida.

A era das ideias direcionadas

Sendo assim, uma empresa pode alcançar a liderança de determinado nicho, ainda que se trate de um entrante no empreendedorismo. Por isso, a era digital é também a era das ideias.

No entanto, as ideias precisam ser valorizadas, uma vez que para que uma marca ganhe valor de mercado, é necessário que o empreendedor considere que diversos fatores estão implícitos.

Marketing digital, leads e vendas

Por exemplo, é fundamental que a sua marca seja valorizada por meio de suas ações de marketing digital, bem como também é relevante que a gestão de estoque seja feita de forma direcionada para amparar um aumento do fluxo de leads e, posteriormente, uma elevação das vendas. Ou seja, é necessário que você crie um ciclo holístico de melhorias contínuas, considerando que nenhum dado oriundo de ferramentas sistêmicas na era digital é estático.

Empreendedorismo e o desafio complexo e dual

Sendo assim, esse desafio complexo e dual, também é uma fonte de grandes oportunidades. Por isso, ainda que a sua marca seja pequena e você não possua um capital elevado para investir na sua empresa, é o direcionamento de suas ações que irá definir o crescimento do negócio.

Desburocratizar processos

Portanto, a atuação estratégica na era digital também é uma maneira de desburocratizar processos e amparar uma empresa desde o seu surgimento. Sendo assim, empreender de forma estratégica é uma forma de valorizar a sua ideia e amparar as inovações inerentes ao mercado, o que exige uma quebra de barreiras tecnológicas.