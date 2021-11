É muito importante que uma empresa se direcione estrategicamente para que consiga alcançar seus objetivos dentro do mercado no empreendedorismo atual, amparando a sua definição de missão, visão e valores.

Empreendedorismo atual: a gestão dinâmica e a volatilidade do mercado

A instabilidade econômica e a mudança no comportamento de compra do cliente são fatores que influenciam nas estratégias empresariais. Visto que é impossível que uma empresa siga o fluxo administrativo interno, ignorando os fatores externos. Já que tais fatores impactam nos resultados da empresa por diversos aspectos, seja de forma direta ou indireta.

Sendo assim, é muito importante que uma gestão seja efetiva, considerando todos os fluxos do mercado; bem como a empresa deve estudar o comportamento de compra do seu cliente. Dessa maneira, as análises estratégicas que eram direcionadas apenas para um setor, na era digital podem ser utilizadas de forma holística.

Persona como fator holística



Por exemplo, a análise da persona feita pelo pelo marketing digital é uma importante estratégia que deve ampliar a empresa em todo seu processo de vendas, sendo, inclusive, um ponto focal para a gestão comercial e de vendas.

Todos possuem participação na entrega feita ao cliente

Da mesma forma, os setores de uma empresa devem se comunicar no que diz respeito à gestão de estoque, logística, atendimento, relacionamento, enfim, todas as áreas precisam criar um vínculo, de maneira que todos entendam a sua participação na entrega feita ao cliente. Isso porque, dentro do mercado atual, uma empresa não entrega apenas um produto ou serviço, ela entrega uma experiência completa entre o cliente e a sua marca.

Conceito, cultura e liderança

Sendo assim, desde a entrada no mercado através do empreendedorismo, é necessário que a empresa trabalhe esse conceito. Uma vez que todos tenham clareza de sua relevância na entrega feita ao cliente, a empresa se direciona e cresce de forma rápida. Já que alcançar a liderança de um determinado nicho, é uma das facilidades importantes da era digital, mediante tantos desafios inerentes à essa mesma vertente.

Matriz Swot e gestão aberta

Sendo assim, a Matriz Swot e uma cultura aberta, podem ser fatores relevantes para marca no mercado atual, considerando toda essa dinâmica e volatilidade.

Não há estabilidade

Além disso, mesmo uma empresa que esteja em uma posição atual favorável em relação às vendas, a gestão deve considerar que nenhum dado é estático e, portanto, deve continuar estudando o seu cliente e o seu concorrente, criando um ciclo de melhorias contínuas que impacta na sua lucratividade de forma direta ou indireta.