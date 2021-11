Cabe ao empreendedor realizar uma gestão dinâmica, participativa e holística. Por isso, uma análise estratégica, como a Matriz Swot, pode ser de grande valia. Visto que essa matriz analítica permite que a gestão ocorra integralmente, considerando o ambiente interno, externo, ameaças e oportunidades dentro do plano de negócios.

Empreendedorismo digital: ameaças e oportunidades dentro do plano de negócios

Sendo assim, a era digital é uma fonte de oportunidades no empreendedorismo digital, visto que estamos na era das ideias que podem tornar uma marca relevante no mercado em um curto prazo, desde que o plano de negócios seja direcionado.

O empreendedor acompanhe a jornada de compra do cliente

É fundamental que o empreendedor acompanhe a jornada de compra do cliente para que a sua marca seja reconhecida no mercado, apoiando o cliente em todas as suas necessidades de forma direta e indireta.



Dentre os fatores externos não controláveis, a concorrência é um dos maiores gargalos na atualidade. Sendo assim, a sua entrada no empreendedorismo deve ser amparada holisticamente por uma gestão relacionada ao seu fluxo de marketing e vendas.

É necessário que você faça uma correta gestão de todos os setores

Dessa forma, é possível acompanhar o processo de compra do cliente, o que é relevante para que o cliente obtenha retornos rápidos. Além disso, também é necessário que você faça uma correta gestão de todos os setores, e isso inclui a gestão dos estoques, atendimento, logística, relacionamento com cliente, marketing digital, dentre outros fatores controlados por uma gestão contínua e direcionada.

Sendo assim, tecnologias sistêmicas como o sistema omnichannel podem otimizar os fluxos da empresa. Assim sendo, esse sistema interno é um exemplo de inovação disruptiva que gera escalabilidade.

É necessário estudar e entender as tendências de mercado

Por isso, é necessário estudar e entender as tendências de mercado, enquanto ampara as necessidades atuais assertivamente. Sendo assim, é necessário que o empreendedor se mantenha atualizado sobre as demandas atuais do seu público-alvo.

Ao passo que deve estudar as tendências de mercado, criando um alinhamento fundamental entre o que se tem de informação atual e qual será a sua próxima necessidade. Sendo assim, a gestão na era digital é holística, sendo uma necessidade empresarial em todos os segmentos, portes e nichos.

Portanto, dentre os muitos fatores inerentes a uma gestão holística, é fundamental acompanhar o desenvolvimento do seu site para que seja atual e responsivo; bem como, é importante acompanhar a jornada de compra do cliente, identificando os gargalos dos processos para saná-los. Ou seja, esse redirecionamento é fundamental e necessário dentro de uma gestão holística e direcionada.