Empresa abre vagas home office com salários de até R$12 mil

A Hi Platform, uma plataforma de Customer Experience Journey, está com vagas abertas para as áreas de Comercial e Tecnologia. Ao todo são 28 vagas para o modelo home office e os salários chegam a até R$12 mil. Para a área Comercial são 13 vagas, enquanto as outras 15 são destinadas ao setor de Tecnologia.

No setor Comercial, as oportunidades são para atuar com pré-vendas, com salários que podem chegar até R$2,5 mil mensais, além dos valores de comissão e benefícios. Para essas vagas, é preciso que os candidatos tenham experiência em atendimento e vendas, além de conhecimento de técnicas em vendas, informática e uso de rede sociais.

Já para a área de Tecnologia, as oportunidades são para atuar em Beck-end, Front-end e QA. Os salários podem chegar a R$12 mil, com benefício. Para as vagas de Beck-end, é solicitado sólidos conhecimentos em orientação a objetos, banco de dados relacional, noções de programação concorrente e distribuída. Desenvolvimento em Net/Net Core (C#, Asp. Net MVC, Web API, Entity Framework) e experiência com computação em nuvem (AWS, Azure ou GCP) também são exigidas.

Em todas as ocupações há o fornecimento de benefícios, em prol do bem-estar dos colaboradores. Os contratados receberão: multibenefícios Caju no valor de R$ 900; acesso à plataforma Beecare de cuidados integrados com o colaborador, que oferece acompanhamento médico, personal trainer, nutricionista e psicólogos; Gympass; convênio pleno com o Sesc; auxílio para home office; flexibilidade de horários; assistência médica e odontológica com abrangência nacional 100% paga pela empresa para titulares e dependentes.

Além disso, emenda entre Natal e ano-novo sem descontar das férias, resultando em 40 dias de descanso no ano; dia de folga no mês de aniversário; licença maternidade de seis meses e paternidade de um mês; auxílio-creche e para filhos com deficiência; parcerias com universidades (USP e FIAP) para cursos de pós-graduação e outros; e parceria com a escola de idiomas.