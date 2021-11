Empresa CESAR tem 150 vagas de emprego pelo país

A Empresa CESAR, startup especializada em inovações e estratégias digitais, está com 150 oportunidades de emprego abertas em diferentes áreas de atuação. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Empresa CESAR anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Todas as vagas disponíveis na Empresa CESAR, permitem o trabalho presencial e Home Office, sendo assim, candidatos de qualquer região poderão participar dos processos seletivos, basta atender aos requisitos que a empresa exige. Os cargos estão distribuídos entre os seguintes setores:

Engenheiro de Dados;

Engenheiro de Testes;

Engenheiro de Software;

UX Designer;

UI Designer.



Para se candidatar é necessário que o profissional tenha escolaridade superior ou técnica completa, além de possuir experiência anterior a função que pretende se candidatar.

Os cargos também exigem do profissional inglês intermediário ou fluente, além de experiências com IOS, Técnicas de Revisão de Código, APIs, UI, experiência com AWS, RabbitMQ, Celery, Front End, HTML, programação, Java, Kotlin, ramificação, mesclagem, entre diversos outras que variam conforme a vaga pretendida.

Além dos salários compatíveis aos do mercado de trabalho, a Empresa CESAR oferece aos seus colaboradores uma série de benefícios, entre eles: plano médico e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, auxílio idiomas, auxílio lentes, auxílio funeral, descontos em cursos dentro da empresa, ginástica laboral, pilates, top dance, aikido, yoga, horários flexíveis e clima colaborativo.

Como realizar sua candidatura

Os profissionais que possuem formação em alguma das áreas tecnológicas exigidas pela empresa, bem como experiência nos cargos ofertados poderão realizar sua inscrição através do site de participação.

Lá é possível encontrar todas as informações sobre as vagas em aberto e conferir todos os requisitos exigidos.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!