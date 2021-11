Empresa de construção do Hard Rock Hotel abre 470 vagas no Brasil

A VCI S.A., empresa de hotelaria que trouxe o Hard Rock Hotel para o Brasil, abriu 470 vagas de emprego. Além dos hotéis em Campos do Jordão (SP), Salvador (BA) e Brasília (DF), a empresa também está com obras no Ceará e no Paraná. Esses dois terão mais de 170 vagas abertas em cada operação.

As oportunidades são para áreas comercial, administrativa, marketing e relacionamento. Cada operação terá cerca de 40 oportunidades para profissionais atuando como consultores, promotores de vendas, especialistas em marketing, analista e supervisores.