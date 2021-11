Empresa de recrutamento oferece mais de 740 vagas na área de tecnologia

O Portal TalenTI, especializado em recrutamento de profissionais da área de tecnologia da informação, está com 746 vagas de emprego em aberto. As oportunidades são para arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

O nível de escolaridade exigido, assim como outros requisitos, variam de acordo com a vaga e empresa contratante. Há vagas para pessoas com deficiência e estudantes da área de tecnologia em busca de estágios. Vale ressaltar que boa parte das vagas estão distribuídas no estado de São Paulo.

A primeira fase de seleção dos candidatos é através da análise curricular, em que candidatos com perfil adequado serão encaminhados a empresa contratante, que pode realizar nova etapa, com entrevista, dinâmicas de grupo e/ou aplicação de testes.

Os interessados devem cadastrar seus currículos neste site. Como a rotatividade do sistema é grande, todas as vagas estão sujeitas a alteração de quantidade. As informações s]ao da JC Concursos.