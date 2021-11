Empresa de RH oferece mais de 9 mil vagas de emprego em todo o Brasil

A Luandre, consultoria de RH, está oferecendo 9.870 vagas de emprego, sendo cerca de 1.500 delas efetivas e as demais temporárias. As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do país, entre elas: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Amazonas.