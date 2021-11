Empresa dona da Yoki e Kitano cria banco de currículos para profissionais negros

A General Mills, multinacional de alimentos e dona de marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, criou um banco de currículos dedicado à contratação de pessoas negras e que tenham interesse em trabalhar na organização. Os benefícios e os valores salariais variam de acordo com a função pretendida. Para participar, os interessados devem realizar suas inscrições neste link, via Linkedin.

Além do apoio à promoção da equidade racial, a ação tem o objetivo de conectar, a companhia aos talentos negros, fortalecendo os compromissos firmados em novembro de 2020 por meio do MOVER (Movimento pela Equidade Racial), que prevê a contratação, pelas empresas do movimento, de 10 mil pessoas negras em cargos de liderança até 2030.