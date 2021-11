Empresa dona do avião em que Marília Mendonça viajava tinha denúncias por irregularidades

A empresa que levava Marília Mendonça para o show em Caratinga, no interior de Minas Gerais, era alvo de denúncias da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de acordo com documento do Ministério Público Fedral (MPF). As informações são do .. A cantora morreu na tarde desta sexta-feira (5). Além dela, outras quatro pessoas morrram no acidente.