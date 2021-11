Empresa Dow abre vagas em Programa de Estágio 2022

A Empresa Dow abriu as inscrições para o ano de 2022. As vagas são para estágios e a preferência é por candidatos negros. O número divulgado foi de 40 oportunidades abertas e elas estão distribuídas em várias cidades e estados do nosso país, sendo elas São Paulo/SP, Guarujá/SP, Branco/PA, Aratu/BA, entre outras. Confira como se inscrever!

Empresa Dow anuncia oportunidades de Estágio

A Dow está sempre em busca da tecnologia e inovação. O objetivo é ser uma empresa do futuro, fabricando ciência com materiais sustentáveis e contribuindo para um mundo melhor. Trabalham em conjunto com a biologia, a física e a química sempre em busca de criar coisas novas para contribuírem beneficamente no progresso humano.

Com mais de 2 mil colaboradores espalhados por todo o Brasil, a empresa conta com 10 filiais no país, algumas delas nos estados da Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais, entre outras. Sua sede está na cidade de São Paulo. Além das indústrias possuem laboratórios e centros de pesquisas na cidade de Jundiaí/SP.



Além das vagas de estágio, a empresa oferece alguns benefícios para os candidatos selecionados, confira a seguir:

Vale transporte/estacionamento;

Folga no dia do aniversário;

Curso de inglês;

Plano médico e odontológico;

Vale alimentação e refeição;

Seguro de vida;

Cartão farmácia;

Entre outros.

Os requisitos exigidos para efetuar sua inscrição é a previsão de conclusão do curso superior, entre dezembro dos anos 2022 ou 2023. Para mais informações sobre os pré requisitos, os candidatos podem encontrá-los nas oportunidades que possuem interesse.

As vagas são para todos os candidatos que se encaixem nos requisitos, mas preferencialmente, para pessoas negras, pretas e pardas. A empresa busca um ambiente livre de preconceitos e estereótipos.

Como se candidatar

Aos candidatos interessados em fazer parte da Empresa Dow, podem realizar sua inscrição através do link até o dia 12 de novembro.

Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com a empresa através do e-mail: eu@eureca.me.

