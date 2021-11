Empresa multinacional abre 1.000 vagas temporárias

O Manpower Group, consultoria de soluções de Recursos Humanos, está com mais de 1.000 vagas de trabalho temporário para atuar no segmento agroindustrial nas safras 2021/2022. Com vagas distribuídas pelo Brasil, incluindo a Bahia, as oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de administração de empresas, agrícola, enfermagem e indústria. Os salários podem chegar até R$ 3.200.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos: Auxiliar administrativo; Assistente administrativo e financeiro; Auxiliar de triagem; Orientador de pátio; Operador de produção (em atividades diversas e de equipamento agrícolas); Operador de empilhadeira; Auxiliar de produção; Classificador de grãos; Técnico em segurança do trabalho; Técnico em enfermagem e Enfermeiro do trabalho.

O nível de escolaridade varia de acordo com a posição desejada. Para cargos operacionais é necessário Ensino Fundamental completo (1º grau). Já para posições administrativas, é necessário o Ensino Médio completo e para vagas técnicas o Ensino Técnico/Profissionalizante completo ou Certificação Profissional, conforme as exigências do cargo. É desejável que se tenha conhecimento ou experiência prévia em cada função. Além disso, os profissionais têm que ter disponibilidade de horário para cumprimento das escalas.

As vagas são distribuídas para atuação nos estados Estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A previsão de início é a partir de dezembro de 2021. O pacote de benefícios oferecidos será confirmado durante o processo seletivo, de acordo com a localidade da vaga.