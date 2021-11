Empresários e agente público são presos em nova operação no sudoeste baiano

Por ordem do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil deram início, na manhã desta sexta-feira (19), a “Operação Basura”. Foram cumpridos 11 mandados de busca, prisão e afastamento de cargos por suspeitas de desvios de recursos públicos.

As operações foram realizadas nos municípios de Anagé, Encruzilhada, Ilhéus, Jequié, Mirante, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista, todos no sudoeste do estado. Com as investigações, foram descobertas R$ 21,5 milhões em captação ilícita.