Empresários são presos em operação por sonegação de mais de R$15 milhões

Dois empresários foram presos na manhã desta sexta-feira (12) durante a “Operação Impressão Digital”, iniciada pela Polícia Civil. A ação investiga um grupo empresarial do setor de materiais e equipamentos de Impressão, envelopamento e comunicação visual por sonegação de mais de R$ 15 milhões em impostos.

Os 17 mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, cidades de Barueri, em São Paulo, Eusébio e Fortaleza, no Ceará e Recife, em Pernambuco. “Os materiais apreendidos como computadores, celulares e documentos servirão para nortear nossa investigação e chegar em mais envolvidos”, disse a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.

“Durante as investigações identificamos fraudes no quadro societário das empresas criadas em nome de terceiros. Essas empresas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo segmento de mercado, deixando valores expressivos de débitos tributários e promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores”, continuou a delegada.