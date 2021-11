Enade 2021: gabaritos preliminares estão disponíveis

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, os gabaritos preliminares do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021. Desse modo, os participantes já podem conferir as respostas das provas por curso no site do Inep.

A aplicação das provas do Enade 2021 aconteceu no último domingo, dia 14 de novembro. De acordo com o Inep, dos 489.958 inscritos, cerca de 340 mil compareceram à prova. Nesta edição foram avaliados estudantes de 8.009 cursos de graduação de todo o país.

Além de um questionário eletrônico obrigatório preenchido antes da prova, os participantes responderam 68 questões objetivas sobre os seus respectivos cursos. Além disso, a prova contou ainda com 11 perguntas sobre possíveis impactos da pandemia da covid-19 no processo formativo dos alunos.

A divulgação do resultado individual do Enade 2021 está prevista para 31 de agosto de 2022. Nessa data o Inep deve liberar o Boletim de Desempenho do Estudante no sistema do exame.



O que é o Enade?

O Enade é um exame que visa avaliar os alunos dos cursos de graduação do Brasil. O exame considera os conteúdos previstos nas diretrizes de cada um dos cursos. Desse modo, analisa o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o profissional de cada área.

Em resumo, o Enade é um dos indicadores de qualidade dos cursos do ensino superior no país. O exame é um componente curricular por determinação do MEC. Portanto, os alunos que não realizarem as provas não podem colar grau.

