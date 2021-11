Enem 2021 começa a ser aplicado neste domingo (21) em todo o país

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 neste domingo, dia 21 de novembro. Nesta edição, as provas impressas e digitais serão iguais e a aplicação será na mesma data.

As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Hoje, os candidatos responderão 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da prova discursiva de redação. No próximo domingo (28), o Inep irá aplicar as provas de matemática e ciências da natureza.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h, com fechamento previsto para as 13h (de acordo com o horário de Brasília). O início das provas está previsto para as 13h30. Os candidatos terão até as 19h para concluir o exame.

Os locais de prova, os horários e demais informações como atendimento por nome social, por exemplo, podem ser conferidos no cartão de confirmação de inscrição, por meio da Página do Participante.



De acordo com o Inep, são esperados 3,1 milhões de candidatos para a aplicação das provas. O exame recebeu 3.109.762 inscrições para a prova impressa e 68.891 para o Enem digital. A versão tradicional será feita em 11.074 locais de prova em 1.747 municípios. O Enem digital, por sua vez, acontece em 831 locais de prova em 99 municípios.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório durante a aplicação das provas. Além disso, é preciso manter o distanciamento de 1,5 metro em todas as dependências dos locais de prova.

Estudantes com covid-19 devem solicitar a reaplicação das provas

Os candidatos que estiverem com sintomas da doença ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame. Conforme o Inep, os candidatos nessa situação devem solicitar a reaplicação do exame entre 29 e 3 de dezembro. Ainda de acordo com o órgão, é preciso apresentar comprovante médico da situação de saúde.

Confira mais detalhes no edital do Enem 2021.

