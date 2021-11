Enem 2021: confira detalhes sobre o segundo dia de provas

No próximo domingo, 28 de novembro, o Inep irá realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, com a aplicação das provas de matemática e de ciências da natureza (física, química e biologia). O órgão iniciou a aplicação no último domingo (21) em todo o país.

No primeiro dia de provas, os candidatos dispuseram de cinco horas e meia para responder as provas de linguagens, ciências humanas e redação, das 13h30 às 19h.

Conforme o edital, o segundo dia de aplicação tem a duração de apenas cinco horas. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento será às 13h. Já o início da aplicação está previsto para as 13h. Todos os horários informados pelo Inep são de acordo com o horário de Brasília.

Os locais de prova e informações sobre o horário do exame podem ser conferidos por meio do cartão de confirmação, disponível na Página do Participante. No próximo domingo (28), os candidatos responderão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.



Você Pode Gostar Também:

Após a aplicação de todas as provas, o Inep deve divulgar os gabaritos até o dia 1º de dezembro. No entanto, o órgão ainda não informou a data de divulgação das notas finais do exame.

Protocolo contra a covid-19

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório. Além disso, os candidatos devem manter o distanciamento de 1,5 metro.

De acordo com o Inep, os candidatos que estiverem com sintomas da doença ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame. Os candidatos nessa situação devem solicitar a reaplicação do exame entre 29 de novembro e 3 de dezembro. Ainda de acordo com o órgão, é preciso apresentar comprovante médico da situação de saúde.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEMG irá retomar o seu vestibular e vai reduzir a oferta de vagas para o SiSU.