Enem 2021: confira dicas de como os pais podem ajudar os candidatos

Chegou o grande momento!! A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste final de semana e de fato, esse período é decisivo para milhares de estudantes. Mas, uma das principais perguntas feitas pelos familiares e amigos é: como ajudar? O que fazer para deixar os jovens mais seguros e calmos?

Pensando nisso, o iBahia – em parceria com Selma Brito, psicopedagoga e diretora de unidade campus Paralela do Villa Global Education – resolveu listar algumas dicas de como as famílias podem auxiliar no preparo emocional dos candidatos. Confira: